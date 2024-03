Orbán: “Trump no dará ni un centavo” al conflicto entre Ucrania y Rusia

“Los europeos por sí solos no podrán financiar esta guerra, y entonces la guerra terminará”, declaró el primer ministro de Hungría

El expresidente estadounidense Donald Trump recortará la financiación de Washington a Kiev si gana las elecciones presidenciales en noviembre, lo que acelerará el fin del conflicto, afirmó el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán en una entrevista publicada el domingo tras el encuentro de ambos políticos en la residencia de Trump el viernes.

“Donald Trump no dará ni un centavo a la guerra entre Ucrania y Rusia”, declaró Orbán, agregando que “si Estados Unidos no da dinero, los europeos por sí solos no podrán financiar esta guerra, y entonces la guerra terminará”.

Asimismo, el líder húngaro subrayó que el político republicano fue “el primer presidente [estadounidense] en mucho tiempo que no comenzó ninguna guerra durante su mandato“.

Trump “dijo claramente que su objetivo es crear la paz en la guerra ruso-ucraniana”, continuó Orbán y añadió que Hungría tampoco quiere “nada más que la paz y un alto el fuego, un pronto fin a esta guerra que lentamente se está extendiendo hasta el infinito”.

En este contexto, el mandatario destacó que, aunque Trump aún no es presidente de EE.UU., su partido está impidiendo en esta legislatura que los demócratas inyecten más dinero en el conflicto.

Los comentarios se produjeron en respuesta a las acusaciones del actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, quien afirmó el viernes que el jefe de Gobierno húngaro “no cree que la democracia funcione” y “busca una dictadura”.