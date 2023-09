Reportes de Golpe de Estado en la República de el Congo indican que Ejército se toma instalaciones

Mientras el presidente del país, Denis Sassou Nguesso, de 79 años, se encuentra en Nueva York, el ejército se encuentra tomando el control de instalaciones claves en la capital, afirman las fuentes periodísticas locales.

Los medios sugieren que el comandante de la guardia presidencial está liderando el golpe de Estado. Recuerda el medio África Digest que el presidente Nguesso lleva décadas en el gobierno.

BREAKING! There is a military coup in Congo Brazaville at the moment. Congo president Nguesso is reported to be in US at the moment. He’s been in power for decades. LETS GO! pic.twitter.com/IyuCZfBimj

