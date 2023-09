“Tanta muerte por tan poco”: Musk critica los resultados de la contraofensiva ucraniana

El magnate Elon Musk tachó de “poco” el resultado de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las tropas rusas.

El inversor tecnológico David Sacks citó el pasado domingo en un publicación en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) unas declaraciones del analista David Pyne, quien afirmó que “las ganancias territoriales ucranianas de su tan cacareada contraofensiva […] son tan minúsculas que apenas pueden ser vistas en el mapa“. El ‘post’ incluía también un mapa con el avance de las tropas de Kiev marcado en azul.

UPDATE: "Ukrainian territorial gains from their much-vaunted counteroffensive [highlighted in blue] are so miniscule they can barely be seen on a map" – David T. Pyne

— David Sacks (@DavidSacks) September 17, 2023