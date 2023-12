Trump afirma que será dictador solo el “primer día” si es elegido presidente

El exmandatario estadounidense aseguró que esa jornada planea “perforar, perforar, perforar” y cerrar las fronteras

El expresidente estadounidense Donald Trump declaró el martes que en caso de llegar de nuevo a la presidencia en 2024 solo actuaría como “dictador” el primer día para “perforar, perforar, perforar” y cerrar las fronteras. La declaración se produjo en una entrevista al canal Fox News.

“¿Le promete a Estados Unidos esta noche que nunca abusará del poder como represalia contra nadie?”, preguntó el periodista Sean Hannity. “Excepto el primer día”, respondió Trump.

Poco después, el magnate comentó irónicamente la pregunta del presentador. “Amo a este tipo”, expresó refiriéndose a Hannity. “Él dice: ‘No vas a ser un dictador, ¿verdad?’ Le dije: ‘No, no, no. Excepto el primer día’. Vamos a cerrar la frontera y perforar, perforar, perforar. Después de eso, ya no seré un dictador”, agregó.

Trump promises to be dictator on day one. Follow: @AFpost pic.twitter.com/DNMyCXdzt6 — AF Post (@AFpost) December 6, 2023

Hannity le preguntó al político republicano sobre si tenía planes, como lo mencionaban algunos medios, de “abusar del poder, violar la ley, utilizar al gobierno para perseguir a la gente”, a la que Trump respondió indirectamente: “¿Quieres decir como lo están utilizando ahora mismo?”, en aparente referencia a los demócratas.

Además, el empresario puso en duda la capacidad del presidente de EE.UU., Joe Biden, de participar en las próximas elecciones, dado su deterioro cognitivo. “No creo que lo logre”, manifestó.

Tras la entrevista, la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, criticó al exmandatario. “Donald Trump nos ha estado diciendo exactamente qué hará si es reelegido y esta noche dijo que será un dictador desde el primer día“, declaró, añadiendo que “los estadounidenses deberían creerle”.

Al mismo tiempo, Biden advirtió el martes que Trump representa un riesgo para EE.UU., ya que busca “destruir” las instituciones democráticas. Asimismo, indicó que participará en los comicios de 2024 para “no dejar que gane” su predecesor.