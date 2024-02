Trump: “Cada bomba que EE.UU. lanza sobre Yemen cuesta un millón de dólares”

El exmandatario estadounidense llamó “idiota” a Biden por escalar las tensiones en Medio Oriente

El expresidente estadounidense Donald Trump declaró que su sucesor, Joe Biden, es un “idiota” por bombardear Yemen y no buscar una solución pacífica a la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Durante un discurso de campaña ante simpatizantes en el estado de Michigan la semana pasada, el republicano arremetió contra el actual mandatario de su país por gastar millones de dólares en conflictos en otros países mientras se agravaba la crisis migratoria en la frontera sur con México.

“Estamos bombardeando Yemen, aquí este idiota está bombardeando de nuevo […] No tienes que bombardear. Cada bomba es un millón de dólares […] Es un millón, pero lo más importante es que estás matando a mucha gente, no tienes que matar a la gente, no queremos matar gente, queremos una solución a las cosas”, aseguró Trump.