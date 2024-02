Trump: “El mundo está en un tremendo peligro”

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que “el mundo está en un tremendo peligro” a causa de “una posible Tercera Guerra Mundial” porque los estadounidenses tienen a “un hombre que es absolutamente el peor presidente en la historia” del país, en referencia a Joe Biden.

“No puede juntar dos oraciones. No puede negociar con Putin ni con Xi ni con Kim Jong-un. No puede negociar con nadie”, sostuvo Trump, asegurando que el actual mandatario estadounidense solo “sabe lanzar bombas por todos lados”.

“Muchas de estas bombas matan a mucha gente. Cuestan mucho dinero. Cada vez que vemos una bomba es otro millón de dólares. Y, de hecho, tendríamos paz si eso no sucediera”, subrayó Trump, quien concluyó que “el Medio Oriente está estallando” porque en esa región “mucha gente ha sido asesinada”.

“Si lo piensan bien, si los resultados de las elecciones hubieran sido diferentes, […] no tendrían la situación de Ucrania con Rusia, no tendrían un ataque a Israel. […] No tendrían inflación. No tendrían a China hablando de Taiwán. No tendrían ninguno de los problemas que tenemos hoy”, indicó Trump refiriéndose a las acciones que ha llevado a cabo Joe Biden después de ser elegido como presidente de EE.UU.

Por otro lado, Trump explicó que antes de terminar su mandato “Irán estaba en la quiebra”, por lo que “no tenía dinero” para financiar al movimiento palestino Hamás ni al grupo chií Hezbolá. “Ciertamente, Irán estaba en quiebra, y ahora tenemos un Irán muy rico”, señaló el antiguo mandatario, quien aseguró que Teherán tiene actualmente “una riqueza de 200.000 millones [de dólares]”.

WATCH🚨: “The world is in tremendous danger. We’re in danger of possibly a World War 3. And we have a man who’s absolutely the worst president in the history of our country” -Donald Trump

