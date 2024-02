Bukele afirma que pérdidas en El Salvador por uso del bitcóin fueron “mentiras” de los medios

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nuevamente criticó a los medios de comunicación que publicaron informaciones sobre las pérdidas que le ocasionaría al país centroamericano su decisión de convertir el bitcóin en moneda de curso legal en el país.

En una interacción en X, el mandatario recién reelecto le dirigió un retador mensaje a los autores de los artículos de opinión que auguraron el fracaso de la criptomoneda en El Salvador y que, según él, no han emitido comentarios frente al vertiginoso ascenso de la criptomoneda en el mercado.

Bukele manifestó que quienes lo criticaron en la prensa ahora están “totalmente callados” ante la escalada del precio del bitcóin, mientras que cuando era bajo, escribieron “miles de artículos” sobre las “supuestas pérdidas”.

“Recuérdenlo la próxima vez que vuelvan a verter mentiras sobre El Salvador”, les advirtió.

When #Bitcoin’s market price was low, they wrote literally thousands of articles about our supposed losses.

Now that #Bitcoin’s market price is way up, if we were to sell, we would make a profit of over 40% (just from the market purchases), and our main source of BTC is now our…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 28, 2024