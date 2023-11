La tormenta tropical Pilar deja 2 muertos en El Salvador y amenaza a otros países de Centroamérica

La tormenta tropical Pilar ha dejado dos muertos y un desaparecido en El Salvador, y ha puesto en alerta a varios países de Centroamérica, ya que avanza desde el océano Pacífico hacia las costas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

De acuerdo a las autoridades salvadoreñas, las primeras dos víctimas son un joven de 24 años y una mujer de 57, que fueron “arrastrados” por fuertes corrientes al cruzar ríos en el departamento de La Unión, 200 km al este de San Salvador, la capital del país.

Respecto a la persona desaparecida, se trata de un joven de 18 años que se perdió el pasado domingo en la playa San Diego, La Libertad, y que está siendo buscado por la Unidad de Guardavidas.

Las lluvias y fuertes vientos que arrastra la tormenta Pilar llegarían a tierra este martes, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Con vientos sostenidos de 85 km/h, Pilar se ubica 330 km al suroeste de San Salvador, y avanza con una velocidad de entre 5 y 10 km/h, precisó el informe del NHC.

4pm CDT 30 Oct Key Messages for Tropical Storm #Pilar:

Heavy rains producing flash flooding & mudslides from El Salvador southward to Nicaragua remains the biggest threat with the storm.

Latest: https://t.co/PQf86yCuUS pic.twitter.com/BWvCqVYdac

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 30, 2023