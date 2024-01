La UE prevé sanciones contra quienes “obstaculicen” la posesión de Arévalo en Guatemala

El Consejo de la Unión Europea definió este viernes un marco legal que le permitirá adoptar sanciones contra quienes “obstaculicen una transición de poder pacífica y ordenada” en Guatemala, informó la institución en un comunicado.

Con esta decisión, la Unión Europea podrá “responsabilizar” a quienes impidan el traspaso de poder entre el presidente saliente, Alejandro Giammattei, y el electo, Bernardo Arévalo, el próximo 14 de enero.

La UE podrá “imponer medidas restrictivas contra personas y entidades” que resulten involucradas en socavar la democracia en el país, en particular “mediante la persecución o la intimidación de funcionarios públicos, autoridades elegidas democráticamente, sociedad civil, medios de comunicación y agentes judiciales, entre otros, así como mediante infracciones financieras en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales”.

Guatemala 🇬🇹: @EUCouncil shows support ahead of Sunday’s Presidential inauguration by establishing a framework for restrictive measures targeting those responsible for undermining democracy, the rule of law or the peaceful transfer of power in the country.

— EU Council Press (@EUCouncilPress) January 12, 2024