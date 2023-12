Minera canadiense pide a Gobierno de Panamá que autorice el despido de más de 4.000 trabajadores

El Ministerio del Trabajo afirmó que velará para que los derechos de los empleados sean garantizados

Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, solicitó al Ministerio de Trabajo panameño que autorice la terminación de contratos de más de 4.000 trabajadores, “por causas justificadas de carácter económico”.

Esta solicitud, recogida un comunicado difundido en sus redes, se produce en el contexto del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró la inconstitucionalidad de la ley que extendía por 20 años las operaciones de la multinacional canadiense en una mina de cobre a cielo abierto, ubicada en una zona de bosques tropicales en la provincia de Colón. Previamente, hubo una serie de protestas en rechazo daño ambiental que causaría la actividad de explotación y en defensa de la soberanía del país centroamericano.

Después de la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, y una comunicación formal del Ministerio de Comercio e Industrias instruyendo a Cobre Panamá a "finalizar las operaciones de extracción,…

Tras la publicación de la decisión del máximo tribunal, la empresa minera recibió una comunicación formal del Ministerio de Comercio e Industrias, que le ordenó “finalizar las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, exportación y comercialización, así como las actividades mineras en general”.

Además, esa compañía deberá “tomar las medidas y disposiciones necesarias para mantener la seguridad de las instalaciones y evitar pérdidas o daños ambientales dentro del área minera”.

Dudas sobre celeridad del Ministerio de Trabajo

Según Minera Panamá, la situación de la empresa “ha cambiado drásticamente“, por lo que “se ha visto obligada a tomar decisiones difíciles en contra de sus planes de progreso y crecimiento para su fuerza laboral”.

Por ello, le pide al Ministerio de Trabajo que le autorice el finiquito de contratos con más de 4.000 “colaboradores”. Además, lleva a cabo el “programa de retiro voluntario”, presentado por la empresa con el respaldo del sindicato de la minera.

Esta semana, Tristan Pascall, director ejecutivo de Minera Panamá dijo en una entrevista de El País que la compañía reconocía que se necesitaban “hacer las cosas mejor” y que tenían que “escuchar y aprender“. En esa oportunidad, adelantó que cerca de 7.000 empleados perderían sus puestos.

¿Cómo serán las condiciones de despido?

Según se desprende del texto, tanto en la terminación de contratos como en los retiros voluntarios, las prestaciones recibidas serán las mismas y “se incluye el pago del dinero que legalmente se les adeuda”.

No obstante, Minera Panamá arroja dudas sobre la celeridad de la respuesta estatal y asegura que “la única diferencia” es que el trámite administrativo ante el Ministerio del Trabajo podría extenderse por dos meses, por lo que el desembolso tardaría ese tiempo.

“Un cese final y definitivo”

Aunque el despacho del Trabajo aún no ha respondido a esta solicitud de manera oficial, en la plataforma X se encuentran fragmentos de una entrevista que le hicieron el pasado miércoles, a su titular, Doris Zapata, en Eco TV.

Zapata aseveró que han insistido en que quienes mantienen una relación laboral pueden llegar a acuerdos “en cualquier momento“. Recordó que la minera pidió que se suspendieran los contratos, lo que fue calificado por esa cartera como “improcedente“, tras el fallo de la Corte.

@dorizapataA, titular de @MitradelPma, contó que se rechazó la solicitud de suspensión de contratos de trabajadores de la mina, "porque es improcedente". Añadió, que existe "un fallo de inconstitucionalidad, en donde hay un cese de operaciones que no es temporal,…

La ministra explicó que se hizo una análisis dentro de organismo, en primera instancia, y a partir de allí se estableció que habría un cese de operaciones “definitivo, final y no temporal”, que le fue notificado a los abogados de Minera Panamá. Por ello, no procede la petición de suspensión, pues la actividad laboral no podrá retomarse más adelante.

Zapata manifestó que la posibilidad de una suspensión, planteada por la compañía minera, causó una “angustia permanente” entre los trabajadores afectados por el cierre.

La defensa de la empresa apeló la decisión del ministerio de Trabajo y corresponde ir a una segunda instancia donde el ente nuevamente revisará el caso y se emitirá una decisión.