“Periodistas que no creen en lo que ven”: Bukele revive su dardo contra la prensa española

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recuperó este viernes en las redes sociales una parte de la polémica rueda de prensa que ofreció durante las pasadas elecciones del 4 de febrero, en la que reprendió a un periodista español y lanzó duras críticas a las corporaciones de la comunicación

“Periodistas que ya no creen en lo que ven sus propios ojos”, escribió en un mensaje, en español y en inglés, acompañado con el video de la respuesta que le dio al enviado del diario El País en su comparecencia durante la jornada electoral.

“Periodistas” que ya no creen en lo que ven sus propios ojos…

“Journalists” that don’t believe what their own eyes see… pic.twitter.com/aaZfzQHgpJ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 16, 2024