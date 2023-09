¿Quién es Alejandro Gutman, el argentino nombrado por Bukele para impulsar su plan de seguridad?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el pasado viernes el lanzamiento de la sexta fase de su plan de seguridad, denominada de “integración”, que estará a cargo del argentino Alejandro Gutman.

A diferencia de las fases anteriores, que se enfocaban principalmente en la contención de la violencia y en el combate directo contra la criminalidad, la fase de “integración” se concentrará en las necesidades a mediano y largo plazo de las comunidades en situación de vulnerabilidad y pobreza. Según el mandatario, se trabajará por el desarrollo de una sociedad más integrada, haciendo énfasis en mejorar la formación profesional de las personas.

“Así lograremos botar esos muros invisibles que aún quedan en las comunidades”, aseguró Bukele en su discurso con motivo del 202.º aniversario de la independencia del país.

Ayer, en el Día de Nuestra Independencia, lanzamos la Fase 6 del Plan de Seguridad más exitoso del mundo 🇸🇻

Yesterday, on our Independence Day, we launched Phase 6 of the most successful Security Plan in the world 🇸🇻 pic.twitter.com/piaitQ4NUM

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 16, 2023