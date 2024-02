“Una burbuja que tarde o temprano estallará”: La advertencia de Bukele sobre la “farsa” de EE.UU.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió que el modo de financiarse que tiene EE.UU. es una “burbuja que tarde o temprano estallará”.

El mandatario, recién reelecto por aplastante mayoría, fue uno de los invitados en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada la semana pasada en Maryland, y en su intervención afirmó que el “problema real” de la economía estadounidense no son los altos impuestos, como sostienen muchos conservadores, sino la emisión monetaria ilimitada que se crea “de la nada” y sirve para financiar al gobierno.

Can the government of the United States really keep printing unlimited amounts of money out of thin air?

¿Puede seguir el gobierno de los Estados Unidos imprimiendo cantidades ilimitadas de dinero de la nada? pic.twitter.com/dLo9d0zNzv

