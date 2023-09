Fabricarán cientos de taxis voladores eléctricos con velocidades de hasta 320 km/h en EE.UU.

Las autoridades estadounidenses anunciaron este lunes la construcción de una planta de taxis voladores eléctricos en el estado de Ohio, la cual estará a cargo de la compañía Joby Aviation Inc.

Según los responsables del proyecto, anunciado conjuntamente por el gobernador de Ohio, Mike DeWine, y la firma, la instalación estará en el Aeropuerto Internacional de Dayton. Al mismo tiempo, se espera que su construcción comience en 2024 y la producción al año siguiente.

Los taxis aéreos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés) estarán diseñados para transportar un piloto y cuatro pasajeros a velocidades de hasta 321 kilómetros por hora, con un rango máximo de 160 km.

Joby, la primera empresa eVTOL en recibir la certificación de aeronavegabilidad de la Fuerza Aérea estadounidense, planea invertir al menos 477,5 millones de dólares y fabricar hasta 500 vehículos al año. Se espera colocarlos en redes aéreas de viajes compartidos a partir de 2025.

“Cuando se habla de taxis aéreos, ese es el futuro”, afirmó al respecto DeWine, citado por AP. “Esto nos parece muy, muy emocionante, no solo por los empleos directos e indirectos que va a crear, sino que […] es una señal para la gente de que Ohio está mirando hacia el futuro”, agregó.

📣BREAKING NEWS: HUNDREDS OF FLYING TAXIS TO BE BUILT IN OHIO, GOVERNOR ANNOUNCES.

MORE DETAILS ⤵️

📰 Cr: abc NEWS pic.twitter.com/Xh7cyiGCrZ

— Thediversedigest (@TDD_HQ) September 19, 2023