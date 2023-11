¿Cazafantasmas o Tortugas Ninja? Extraña sustancia verde fluorescente brota de una alcantarilla en Nueva York

Una sustancia verde fluorescente fue vista emergiendo de una alcantarilla del Bajo Manhattan en Nueva York, cerca del famoso centro de negocios World Trade Center. El fenómeno fue captado este jueves por un transeúnte, quien compartió en la red social X una fotografía y un video. La instantánea ha obtenido millones de visualizaciones desde entonces.

So there’s literal green sludge bubbling up from the ground next to World Trade Center right now pic.twitter.com/VF7mErx0PH

— Dan Pantelo (@danpantelo) November 2, 2023