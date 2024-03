China empieza a emitir la primera serie animada creada por inteligencia artificial

La cadena estatal China Media Group ha empezado a emitir en la televisión del país la primera serie de dibujos animados creada íntegramente por inteligencia artificial (IA), según informa Xinhua.

El proyecto de animación, llamado ‘Qianqiu Shisong’ (‘Oda a mil otoños de poesía’), consta de 26 episodios de 7 minutos de duración cada uno. La historia se basa en más de 200 poemas de la poesía clásica china presentados en el plan de estudios general de secundaria.

Para crear la serie se utilizaron varios algoritmos de IA diseñados para convertir texto en video. Entre ellos están Sora, de OpenAI, y CMG Media GPT, de China Media.

