Corea del Sur advierte contra la tendencia en redes sociales de comer palillos fritos

El Gobierno de Corea del Sur ha instado a no comer palillos fritos hechos de almidón con una forma parecida a las patatas fritas rizadas, después de que la práctica se volviera viral en redes sociales, informa Reuters.

“Su seguridad como alimento no ha sido verificada”, advirtió este miércoles el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos en su cuenta de Twitter. “Por favor, no los coman”, pidió.

Videos of eating deep-fried starch toothpicks goes viral in #SouthKorea. The country’s food ministry urged people not to consume the toothpicks. pic.twitter.com/WHlEuFxVDe

— The Federal (@TheFederal_News) January 25, 2024