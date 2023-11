El video de un perro buceando se hace viral y provoca polémica

El video de un perro buceando con un traje especial se ha hecho viral en las redes sociales esta semana y ya ha acumulado decenas de millones de visitas. Sin embargo, ha desatado una polémica sobre si ese ‘deporte extremo’ es en realidad una forma cruel de tratar al animal.

En la grabación se puede ver al labrador acompañado de tres buzos nadando bajo el agua, mirando a su alrededor y ‘explorando’ la vida marina. Sin embargo, no queda claro en el video si el animal está contento o estresado.

Dog went to Scuba Diving in 1000$ Suit. pic.twitter.com/LJUtVL6uKy

— Game of X (@froggyups) November 17, 2023