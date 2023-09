Empresa china presenta el que podría ser el coche eléctrico más aerodinámico del mundo

El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD anunció en la Conferencia Académica Anual del Comité de Aerodinámica Automotriz celebrada recientemente en el gigante asiático el nombre de su último modelo eléctrico de la marca Yangwang.

El nuevo sedán, llamado Yangwang U6, promete tener un coeficiente aerodinámico de tan solo 0,195, el más bajo en el mercado de coches eléctricos. De esta manera, el desarrollo chino superará a otros vehículos de lujo de esta clase como Lucid Air, Tesla Model S y Mercedes-Benz EQS, informa Car News China.

Anteriormente, la compañía alemana Mercedes-Benz calificó a su sedán como el poseedor del récord en aerodinámica: su coeficiente aerodinámico es de 0,2.

