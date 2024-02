“Es genial ver a mi doble de nuevo”: Scholz bromea sobre su semejanza con un senador de EE.UU.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha publicado este viernes una foto con el senador demócrata estadounidense, Chris Coons, ya que estos políticos se parecen mucho físicamente, y ambos lo reconocen.

“Es genial ver a mi doble de nuevo“, ha escrito Scholz en su cuenta de X, acompañando la publicación con la foto con Coons, etiquetándolo al senador estadounidense.

Great to see my Doppelgänger again – @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024