Hallan cien cartas sin abrir del siglo XVIII enviadas a prisioneros de guerra franceses por sus madres y esposas

Una caja con un centenar de cartas escritas hace más de 260 años a marineros franceses que fueron hechos prisioneros durante la guerra de los Siete Años (1756-1763) ha sido descubierta en los Archivos Nacionales del Reino Unido, informa The Guardian.

Las misivas iban destinadas a la tripulación del navío Galatée, que navegaba de Burdeos a Quebec cuando fue apresado por un buque británico en 1758 y llevado a Portsmouth, donde los marineros franceses fueron retenidos como prisioneros.

Cuando la administración postal francesa supo que la tripulación del Galatée había sido capturada, envió las cartas al almirantazgo de Londres, con la esperanza de que fueran entregadas a los prisioneros.

