Icónica escena de ‘Los Simpson’ desaparecerá tras más de 30 años

En el episodio 3 de la temporada 35 de la popular serie animada ‘Los Simpson’, que se titula ‘McMansion & Wife’, Homero reveló que definitivamente ya no agarra a su travieso hijo Bart por el cuello y lo estrangula.

En una escena que transcurre durante la bienvenida a una nueva pareja de vecinos, Homero da un fuerte apretón de manos al nuevo personaje y este lo felicita por la calidad de su agarre. Acto seguido, Homero comenta, “Mira, Marge, estrangular al niño valió la pena”. Sin embargo, inmediatamente señala que no va en serio. “Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”.

En las redes sociales, numerosos internautas han sugerido que de esta manera los creadores de la serie indican que la broma no va a repetirse.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.

Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK

