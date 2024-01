Jason Momoa revela la razón por la que no tiene casa

El actor que interpretó al personaje principal de ‘Aquaman’ contó que el motivo se relaciona con su nueva serie documental

El actor Jason Momoa, que le dio vida al personaje principal de ‘Aquaman’, reveló que en este momento no tiene casa y que su vida transcurre en la ruta. Según explicó, todo está relacionado con un proyecto profesional.

En una entrevista con ‘Entertainment Tonight‘, el artista expresó: “Ni siquiera tengo casa. En este momento, vivo en la carretera“. Esta forma de vida coincide con su nuevo trabajo ‘On the Roam’, una serie documental que muestra su recorrido por distintos pueblos y ciudades de EE.UU.

“Siempre estoy en lugares raros. Me vas a encontrar en la ruta. Me pasa todo el tiempo. Dicen: ‘¿Qué demonios haces en nuestra ciudad?'”, comentó Momoa y agregó: “Me encanta la idea de estar con la gente común y hacer mi trabajo, que es filmar, y luego mostrarla. Entonces, creo que al hacer eso durante tanto tiempo, llegué a sentir curiosidad al respecto”.

Esa curiosidad fue la que lo llevó a tomar un equipo de cámaras para buscar inspiración, por ejemplo, en las personas que hacen arte con sus propias manos. “Es en gran medida mi pasión por los artesanos. Las cosas que realmente me gustan, querer honrar a las personas que me inspiran y luego querer hacer cosas que son realmente geniales para la caridad, para que puedan atraer toda esa atención a los artesanos”, comentó.

“Estoy como, guau, esto se siente bien. Estoy haciendo lo que quiero hacer“, concluyó Momoa.