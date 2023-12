Kanye West pretende construir una ciudad propia en Medio Oriente

El rapero estadounidense Kanye West tiene previsto construir su propia ciudad en Medio Oriente, informó la revista online HipHopDX el miércoles 20 de diciembre.

Los planes de West se hicieron públicos ese día, cuando en un portal de búsqueda de empleo apareció la siguiente oferta para gestores de proyectos, ingenieros, arquitectos y contratistas: “YZY DROAM FASE 1 100.000 ACRES V1 CIUDAD PILOTO EN ORIENTE MEDIO RECLUTAMIENTO“.

Se trata de la construcción de una urbe con un área de 100.000 acres (unos 405 kilómetros cuadrados) que será cuatro veces más grande que la capital francesa, París, pero dos menor que la mayor ciudad de EE.UU., Nueva York.

En 2020, West se había propuesto desarrollar una ciudad en el estado norteamericano de Wyoming, aunque no logró llegar a un acuerdo con las autoridades locales, que se pronunciaron en contra de ese proyecto a gran escala. El rapero aspiraba a construir una comunidad subterránea hiperutilitaria de 200 habitantes y que promoviera la vida autosostenible en circuito cerrado, reporta el medio en línea.

