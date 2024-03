La peculiar razón por la que Bill Gates elogió a Mark Zuckerberg

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, elogió el atuendo que Mark Zuckerberg usó para uno de los eventos de la boda del hijo del hombre más rico de Asia, celebrada en la India, a la cual ambos magnates fueron invitados.

Ambas figuras de la industria tecnológica acudieron al casamiento de Anant Ambani, hijo del multimillonario indio Mukesh Ambani, dueño de Reliance Industries, con Radhika Merchant, hija de Viren Merchant, otro importante empresario indio. La ceremonia de unión se llevó a cabo entre el 1 y el 3 de marzo en el estado de Gujarat y cada día tuvo una temática especial.

En el segundo día de la ceremonia, denominado ‘A Walk on the Wildside’ (Un paseo por la naturaleza) y ambientado en un centro de rescate de animales, los invitados debían asistir con un atuendo que se relacionara con la frase ‘fiebre de la jungla’. Allí el propietario del conglomerado Meta* lució una camiseta con varias referencias a la cultura de la India, como un tigre de bengala.

Mark Zuckerberg and Bill Gates in India.

Zuck is wearing Meta Ray-Bans, most likely filming his experience at the Ambani wedding. pic.twitter.com/hZdLvbrZM5

— AI KATANA (@ai_katana) March 2, 2024