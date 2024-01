Miss América corona por primera vez a una oficial en activo de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Madison Marsh se convirtió este domingo en la primera oficial de la Fuerza Aérea estadounidense en servicio coronada como Miss América, hito que tuvo como escenario el Walt Disney Theatre de Orlando, Florida, informa New York Post.

Esta joven de 22 años, que fue Miss Colorado en 2023, se entrena para ser piloto de combate de la prestigiosa academia, popularmente conocida como ‘Top Gun’ después de graduarse el año pasado en la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW

— U.S. Air Force (@usairforce) January 15, 2024