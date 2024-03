Muere Pigcasso, la cerda artista millonaria

Pigcasso, la cerda cuyos cuadros pintados con el hocico fueron vendidos por más de un millón de dólares en total, murió a la edad de ocho años de artritis reumatoide crónica, informa Daily Mail.

A lo largo de su vida, las obras de Pigcasso se vendieron en todo el mundo, incluso a celebridades como el actor Ed Westwick, el tenista Rafael Nadal o la primatóloga Jane Goodall, según Joanne Lefson, la dueña del creativo animal.

La mujer rescató a la cerda en mayo de 2016 de una granja industrial en Sudáfrica, meses antes de que la enviaran al matadero.

Today we lost one of the greatest artists in the World.

The pig artist Pigcasso died today. Over the 8 years of his life, he earned more than a million dollars from his paintings.#viralvideo #artists #Pigcasso #viral pic.twitter.com/dUzWuxs6AT

