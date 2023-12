¿Ovni o globo?: captan objeto no identificado volando cerca del avión presidencial de Biden (VIDEO)

Rastreadores aficionados de aviones captaron un objeto volador no identificado cerca del avión presidencial de Joe Biden durante su visita a Los Ángeles, a comienzos de este mes.

Las imágenes fueron obtenidas por Peter y Joshua Solórzano mientras transmitían en vivo desde su canal de YouTube el momento en que un avión Douglas KC-10 reabastecía con combustible al Air Force One en el aire.

De repente, en medio de la escena, apareció una especie de esfera blanca que pasó velozmente de un lado a otro, en dirección opuesta a la aeronave presidencial. Unos minutos más tarde, volvió a revolotear. Pasados poco más de dos minutos, los hermanos la captaron de nuevo con su lente por tercera y última vez.

UAP while filming KC10 refueling a F35 over LAX!! What do you think it was? @LAFlightsLIVE

Watch the entire broadcast here➡️ https://t.co/mFxqitN1mG

— LA Flights LIVE (@LAFlightsLIVE) December 11, 2023