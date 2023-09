Piqué dice que no le da ganas de trabajar por la Diada de Cataluña y recibe un aluvión de críticas

El exfutbolista del FC Barcelona lo afirmó en la sección de comentarios de una publicación de la Kings League en la que se anunciaba que no habría ‘after’

El exfutbolista Gerard Piqué dijo este lunes que no quería trabajar porque era la Diada de Cataluña, día festivo en esa comunidad autónoma española, lo que generó un aluvión de críticas en la red social X (anteriormente Twitter).

“Es la Diada de Cataluña, no me apetece trabajar”, afirmó en la sección de comentarios de una publicación de la Kings League —liga de fútbol 7 creada por el que fuera jugador del FC Barcelona— en la que se anunciaba que no habría ‘after’, habitual debate que realizan los presidentes de los clubs tras cada jornada.

Es la Diada de Catalunya, no me apetece trabajar. — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 11, 2023

“Piqué dimisión”

Varios internautas señalaron que no le apetecía trabajar ni ese día ni nunca, mientras que otros le recriminaron que tenía la misma actitud durante sus últimas temporadas en el Barça, recordándole derrotas en la Liga de Campeones ante equipos como el Bayern de Múnich o el Inter de Milán.

“Piqué dimisión, la Kings League muriendo y se toma OTRO día de vacaciones”, escribió una usuaria llamada Lilith. “Si no os lo tomáis en serio, no os quejéis luego de las bajas audiencias. Esto se trabaja todos los días, aunque no tengas ganas. Desilusión es lo que fomentáis a quienes os seguimos”, apuntó uno identificado como Dafermusl.

También hubo quien, en clave irónica, espetó que lo podría haber avisado antes porque tiene a la familia llorando y esperando a que la entretenga él, mientras que otro tuiteó que Gerard Piqué es un antónimo del verbo ‘currar’ (en España, trabajar).