Primer ministro sueco afirma en un lapsus que Israel tiene derecho al genocidio

Un video de un aparente lapsus del primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en el que estuvo a punto de decir que Israel tiene derecho al genocidio, se ha viralizado en redes sociales.

Swedish Prime Minister Ulf Kristersson with an incredible Freudian slip 🇸🇪🫢

“Sweden and the EU stand united in that Israel has the right to genoci- [No, I mean] self-defense…” 🇮🇱🤡🇵🇸 pic.twitter.com/T9lybPLp5K

— Rap Game Edward Bernays (@Edward__Bernays) November 21, 2023