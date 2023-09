Proliferación extrema de plancton crea una ‘zona muerta’ en el mar de un país asiático

El agua de color verde en el golfo de Tailandia puede parecer impresionante, sin embargo, en realidad es espesa, viscosa y huele a hierba y a pescado muerto. La razón se centra en la proliferación extrema del plancton, informa el periódico local The Nation.

El fenómeno conlleva muchos riesgos para el medio ambiente marítimo. A pesar de que el plancton constituye la base de la alimentación de muchos peces y mamíferos acuáticos, cantidades excesivas perjudican al océano, al privarlo de oxígeno. Estas condiciones ocasionan el fallecimiento de muchas especies, irrumpiendo las cadenas alimentarias y la actividad pesquera, y creando una ‘zona muerta’.

#deadwatersea

-Located in Thailand

-Marine scientists say some areas in the Gulf of

Thailand have more than 10 times the normal amount

of plankton, turning the water a bright green and killing

off marine life.

-Check the comments below#DianeAbbott #oscarpiastri #Thailand pic.twitter.com/aIfFPLtAFc

— Strange World (@strangewows) September 20, 2023