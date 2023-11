Rescatan a la “oveja más solitaria del Reino Unido” de un acantilado y le dan un nuevo hogar

Un grupo de ganaderos rescató a la “oveja más solitaria del Reino Unido” —a la que han bautizado como Fiona— de un acantilado en Escocia y le han dado un nuevo hogar, informaron el sábado de la semana pasada medios locales.

“Britain’s loneliest sheep” has been rescued by a group of farmers in the Scottish highlands https://t.co/4qCSJfx95w

— Sky News (@SkyNews) November 4, 2023