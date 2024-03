Trump se burla de Biden y le pone máscaras divertidas en vivo (VIDEO)

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, se burló del discurso del estado de la Unión de Joe Biden con un video cómico. En la publicación, en sus redes sociales, se puede ver al actual mandatario y su vicepresidenta, Kamala Harris, disertando con peculiares efectos especiales agregados. Incluso en una parte se le reemplazó su cara con la de una grotesca criatura, y en otra, su nariz por la de Pinocho.

Love him or hate him but our last president was laying in bed screwing around on snapchat to make fun of Biden. That’s enough reason to elect him tbh. pic.twitter.com/1vBs8J3eQI

— 9mmSMG (@9mm_smg) March 8, 2024