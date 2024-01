VIDEO: Avistan una familia de tigres ‘negros’ muy raros en una reserva india

Una familia de tigres ‘negros’ extremadamente raros ha sido captada en video en la Reserva Nacional de Similipal, en el este de la India. Las imágenes muestran a una tigresa con tres cachorros de un color inusual, casi totalmente negro. Los científicos llaman a estos tigres ‘pseudomelánicos’, y su inusual coloración se debe a una rara mutación genética que hace que las franjas oscuras de su pelaje sean más anchas de lo habitual en estos felinos.

Nature never fails to surprise us. This is one of the rarest of the rare… A complete Pseudo melanistic tiger family from the forests of Odisha😌 pic.twitter.com/SQx6dQo3sD

Was extremely fortunate to sight T18 with its pseudo melanistic cub. T18 has 2 cubs, one normal one melanistic. Father is Normal too. Below are camera trapped pictures from the same grid.

Each grid covers around 2sq km of area & is coming up with rich data to analyse😊 pic.twitter.com/24y2Y8bo53

— Susanta Nanda (@susantananda3) January 10, 2024