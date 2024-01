VIDEO: Descubren una serpiente en un avión de pasajeros en pleno vuelo sobre Tailandia

Una serpiente fue hallada en el compartimiento de equipaje durante un vuelo de la aerolínea tailandesa Thai AirAsia que cubría la ruta entre la capital del país, Bangkok, y la provincia de Phuket. Un auxiliar de vuelo trató de capturarla con una botella. Tras su infructuoso el intento, el hombre cogió una bolsa de plástico y, con la ayuda de la botella, metió en ella al reptil.

Passengers on an Air Asia plane flying from #Bangkok to Phuket found a #snake in the cabin crawling along the overhead bin. pic.twitter.com/YrfhDHyuhu

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2024