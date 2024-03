VIDEO: Dubái acoge la primera carrera mundial al estilo ‘Iron Man’

Dubái, la ciudad-estado de los Emiratos Árabes Unidos, acogió a finales de febrero la primera carrera mundial para pilotos de trajes con mochilas propulsoras. Estos ‘Iron Man’ reales encendieron los motores de una potencia de 1.500 caballos de fuerza a reacción y se desplazaron por el aire en una pista construida sobre el agua. Los trajes fueron creados por la compañía Gravity Industries y pueden alcanzar velocidades de hasta 128 km/h. Richard Browning, fundador de la empresa, estuvo presente.

#Dubai is set to host the world’s first Jet Suit Race; the first sporting contest of its kind featuring opponents who go aerial relying solely on suits equipped with jet engines. The event will be held on February 28, 2024 in the area between Dubai Harbor and Skydive Dubai.… pic.twitter.com/hDMZXaCHhK

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 27, 2024