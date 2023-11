VIDEO: El Cristo Redentor ‘se viste’ con la camiseta de Taylor Swift en vísperas de sus conciertos en Brasil

Los fanáticos de la cantante se movilizaron en una campaña en favor de los pobres y lograron el esperado homenaje en el Cristo Redentor, uno de los principales íconos de Río de Janeiro

La superestrella del pop estadounidense Taylor Swift, de 33 años, fue recibida en la noche de este jueves en Río de Janeiro (Brasil) con una iluminación especial del Cristo Redentor que mostraba un mensaje de bienvenida en inglés y los nombres coloridos de los 27 estados de Brasil. La imponente estatua de brazos abiertos llevaba una camiseta “Welcome to Brasil” inspirada en la camiseta “Junior Jewels” de su video musical ‘You belong with me’. Las redes sociales mostraron el nuevo aspecto del Cristo Redentor.

Una noria gigante de 88 metros, ubicada en la zona portuaria de la ciudad, también recibió una iluminación especial en homenaje a la intérprete.

🚨 Homenagem à Taylor Swift na Yup Star, roda gigante do Rio de Janeiro. #RioTSTheErasTour 🇧🇷 pic.twitter.com/Hdx64F7zBG — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 16, 2023

La artista se presentará en el estadio Nilton Santos los días 17, 18 y 19 de noviembre, en el marco de su gira ‘The Eras Tour’. Brasil será el tercer y último país de América Latina dónde la cantante ofrecerá conciertos como parte de esta gira. En agosto, se presentó en México y en Argentina.

Campaña en favor de los pobres

La decisión de Brasil de honrar a Swift se produjo después de una campaña de ‘swifties’, como se conocen a los seguidores de la intérprete de éxitos como ‘Shake it off’, ‘Love story’ o ‘Look what you made me do’, que pidió a Omar Raposo, rector del santuario del Cristo Redentor, que proyectara la camiseta sobre la estatua a su llegada a Brasil, según un comunicado. El santuario desafió a los ‘swifties’ a donar “más de 20.000 unidades de panettone y agua mineral antes de las 21:00 horas de este jueves 16 de noviembre, para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social”.

“La iniciativa proviene del santuario del Cristo Redentor y tiene como objetivo sensibilizar y movilizar a la sociedad contra la pobreza y la exclusión social, en conmemoración de la Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el papa Francisco, que se celebrará el 19 de noviembre. “, continúa el comunicado.

El santuario señaló que “correrán con todos los gastos de la proyección y continuarán con su misión de acoger a todos con los brazos abiertos”. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, también se unió a la campaña para honrar a Swift, y así lo expresó el jueves en X, antes conocido como Twitter.