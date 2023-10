VIDEO: El gobernador de California arrolla a un niño mientras jugaba al baloncesto en China

El gobernador de California, Gavin Newsom, arrolló a un niño mientras jugaba un partido de baloncesto durante su visita a la Escuela Yuying, un centro escolar público de Pekín, en el transcurso de su viaje al país asiático de una semana de duración. El video fue publicado el pasado domingo por RNC Research, una rama del Comité Nacional Republicano. El portavoz de la oficina de Newsom señaló que el político visitó la escuela para conocer los “programas de ciencias agrícolas en China”.

California Democrat Gov. Gavin Newsom plows through a small child during a game of basketball in communist China pic.twitter.com/Kb9839BNq1

— RNC Research (@RNCResearch) October 29, 2023