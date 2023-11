VIDEO: Mujer de 50 años se enfrenta a la exnovia de su hijo en una bizarra pelea de MMA

Una mujer de 50 años se enfrentó a la exnovia de su hijo en una fuerte pelea de MMA que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad de Plock, Polonia, durante un evento de Halloween. Malgorzata Zwierzynska, una popular ‘TikToker’ conocida como ‘Goha Magical’, se adentró en la jaula para luchar contra Nikola Alokin, de 19 años. Cuando todo estuvo dicho y hecho, la madre se fue con la mano en alto tras una actuación dominante.

A 50 year old mother fought and knocked out her son’s 19 year old ex-girlfriend in an MMA fight. 😭‼️ pic.twitter.com/rzfE948PtU

— DramaAlert (@DramaAlert) October 29, 2023