VIDEO: Mujer disfrazada de sirena casi se ahoga durante un espectáculo en un acuario

Una mujer vestida de sirena vivió un momento de pánico durante un espectáculo en el acuario de un centro comercial de la ciudad de Randburg, en Sudáfrica. Mientras saludaba al público desde abajo del agua, decidió subir a la superficie para tomar aire. Sin embargo, la cola del disfraz se enredó con una roca del fondo. Tras varios intentos fallidos de ascender, entendió lo que pasaba y optó por quitarse la prenda de sus piernas. Su rápida reacción la salvó de haberse ahogado.

Maami Water almost quenched after her tail got stuck in this mall glass tank in South Africa.

The South African Shopping Mall Mermaid struggles for Air as her ‘tail’ gets caught on the reef inside Aquarium tank.

A South African professional mermaid had a brief scare while… pic.twitter.com/c4O7ywLkdF

— WithAlvin 🇬🇭 (@withAlvin__) November 29, 2023