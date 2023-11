VIDEO: Mujer se topa con una osa y sus crías mientras hacía ‘footing’ y ‘ruge’ para salvar su vida

Una mujer que trotaba por una montaña de la ciudad californiana de Sierra Madre se encontró en medio del boscoso paisaje con una osa y sus dos crías. El animal pareció sentirse amenazado y, con el propósito de defender a sus oseznos y alejar el peligro, corrió en dirección a la deportista. La mujer se detuvo rápidamente, retrocedió y comenzó a gritar, tratando de simular rugidos, para asustar a la osa. Finalmente, otro excursionista apareció, ahuyentaron a la familia y nadie resultó herido.

A runner had a chaotic encounter with a brown bear and its cubs during a hike in Sierra Madre, California. Video shows the hiker roaring and whistling at the wild animals in an attempt to scare them off. https://t.co/wW9BlO5yBs pic.twitter.com/MMfShGPCl7

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 18, 2023