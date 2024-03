VIDEO: Un rayo alcanza un avión de pasajeros en el aire

Una aficionada capturó imágenes impactantes que muestran el impacto de un relámpago sobre un avión comercial en plena maniobra de despegue. El suceso, ocurrido en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Vancouver, Columbia Británica (Canadá), se aprecia en un video que apareció en las redes sociales este martes. Afortunadamente, el avión continuó su vuelo sin dificultad después del impacto y las chispas generadas.

Woman captures plane being struck by lighting at YVR airport

( via: alianii.l) #604tv #vancouver #BritishColumbia #Yvr #airport #canada #lighting pic.twitter.com/Jz4n0wX8RU

— 604tv (@official604tv) March 5, 2024