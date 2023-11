VIDEO: Vuela por los aires tras ser rozado y define el título del campeonato MotoGP

El piloto de la escudería Honda, Marc Márquez, se estrelló, rodó por los aires e impactó en el suelo de forma impresionante, tras ser rozado por su compatriota Jorge Martín en una carrera del campeonato MotoGP este domingo, realizado en Valencia, España. Esta maniobra provocó que el italiano de la escuadra principal de Ducati Corse, Francesco Bagnaia, se convirtiera en el campeón mundial de MotoGP.

The #MotoGP title-deciding moment! 💥@88jorgemartin collected @marcmarquez93, crashed out and said goodbye to his title chances! 🏆#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/GvhQsyLGX5

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023